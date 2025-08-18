Мобілізація 2,5 тисяч українців щомісяця – Міноборони презентувало проект Програми дій уряду

Міноборони України зосередиться на розвитку оборонної промисловості та цифровізації у 2025–2026 роках.

Міністерство оборони України у 2025–2026 роках планує розвивати власну оборонну промисловість, оптимізувати її, покращувати умови служби військових, трансформувати Сили оборони та впроваджувати цифровізацію ключових процесів. Про це йдеться в проекті Програми дій уряду.

Згідно з програмою, Міноборони прагне забезпечити відсіч агресії Росії, відновлення територіальної цілісності України та перехід до стандартів НАТО у системах управління, озброєнні та зв’язку. Пріоритетами є модернізація оборонних закупівель, розвиток промисловості, а також покращення медичного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

Основні цілі:

1. Розвиток оборонної промисловості:

До 2026 року 50% закупівель для війська мають покриватися українським виробництвом.

Запуск Defense City – правового режиму для пільг і фінансування виробників.

Створення платформи DOT.Chain для взаємодії з постачальниками.

Об’єднання Агентства оборонних закупівель і Державного оператора тилу.

Відкриття військових технологій для приватного сектора.

Укладення ліцензійних договорів із виробниками дронів-перехоплювачів до кінця вересня 2025 року.

Запровадження держпідтримки підприємств ОПК через фінансовий лізинг і звільнення від мита та ПДВ для товарів, що заміняють знищену продукцію, до кінця жовтня 2025 року.

Спільні виробництва з Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS, Kongsberg D&A в Україні та пілотні проєкти за кордоном (Данія, Нідерланди) до червня 2026 року.

Угода Drone Deal зі США до грудня 2025 року.

2. Протиповітряна та протиракетна оборона:

До кінця 2026 року досягти 60% операційної готовності інтегрованої ППО/ПРО.

Реалізувати 90% планів фортифікації та антидронового захисту на пріоритетних напрямках і 80% – на інших.

Створити суцільне радіолокаційне поле на ключових напрямках і розгорнути 29 додаткових радіолокаційних постів до вересня 2026 року.

Ухвалити постанову про використання аеродромів державної авіації в умовах воєнного стану у 2025 році.

3. Кадрова політика та рекрутинг:

До кінця 2025 року внести зміни до положення про військово-лікарську експертизу для виключення непридатних до служби.

Створити систему охорони психічного здоров’я військових і їхніх родин.

Розробити новий контракт із розширеними умовами та мотиваційними факторами.

Удосконалити процедури бронювання з електронними кабінетами для підприємств.

Провести аудит професійної військової освіти.

До 2026 року щомісяця укладати 3500 контрактів із громадянами України, 1000 – з іноземцями та 2500 – через пряму мобілізацію.

4. Міжнародна співпраця:

До кінця 2025 року провести аудит міжнародних домовленостей і залучити $5 млрд партнерського фінансування для ОПК.

Інтегрувати Україну в європейські оборонні програми (EDIP, EDF, SAFE).

До 2026 року забезпечити €10 млрд фінансування ОПК, профінансувати п’ять спільних проєктів у рамках EDIP, EDF і SAFE та розпочати виконання контрактів на критичне озброєння.

5. Цифрова трансформація:

До грудня 2025 року запровадити сервіси, що зменшать навантаження на ТЦК на 15%.

Розпочати електронний облік втрат техніки та особового складу.

Завершити цифровізацію евакуації через Медичну інформаційну систему ЗСУ.

До вересня 2026 року запустити Реєстр учасників і виконавців держконтрактів, закриту систему оборонних закупівель, інтегровану з DOT Chain, із 60% закупівель у системі.

Забезпечити використання «Армія+» 90% військових і обробку 80% звернень через «Резерв+».

6. Технологічні інновації:

До грудня 2025 року впровадити технології тактичної розвідки, дистанційної взаємодії та евакуації, які зменшать втрати вдвічі порівняно з 2024–2025 роками.

До вересня 2026 року розгорнути бойові комплекси та автоматизовані системи управління вогнем у 80% маневрових бригад.

Збільшити частку уражень автономними засобами на 10%.

Інтегрувати автономні системи, ШІ, РЕБ, аерокосмічну розвідку та гейміфікацію в єдину цифрову екосистему.

7. Оборонні закупівлі:

До жовтня 2025 року делегувати повноваження для оборонних закупівель.

До грудня 2025 року запустити Реєстр зброярів.

До кінця 2026 року впровадити систему якості за стандартами ISO 9001 і AQAP, забезпечити держгарантії якості для 35% контрактів і збільшити міжнародні угоди про взаємне забезпечення на 50%.

Міноборони також планує завершити перехід на корпусну систему та цифровізувати облік військових, логістики та фінансів, забезпечити якісну космічну розвідку, доступну для підрозділів.

