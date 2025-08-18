Практика судов
  1. В Украине

Минфин планирует бюджет-2026 без повышения налогов с учетом войны и стабильных доходов

15:08, 18 августа 2025
Правительство планирует сохранить соотношение доходов к ВВП.
Минфин планирует бюджет-2026 без повышения налогов с учетом войны и стабильных доходов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», бюджет на 2026 год планируется с учетом продолжения боевых действий на весь 2026 год. Проект государственного бюджета Украины на 2026 год будет разрабатываться с целью обеспечения стабильного соотношения доходов к ВВП, заявил министр финансов Сергей Марченко во время презентации Программы действий правительства в Киеве.

«Ключевая задача сейчас у нас — обеспечить устойчивое соотношение доходов бюджета к ВВП», — отметил Марченко. Он подчеркнул, что для этого планируется внедрять меры по детенизации экономики и реформировать фискальные органы.

Министр также сообщил о предстоящих переговорах с Международным валютным фондом, которые будут непростыми. По его словам, Минфин не планирует повышать налоги или прибегать к другим подобным мерам для увеличения доходов.

«Мы будем убеждать, что за счет мер детенизации, за счет многих ожиданий от перезагрузки фискальных органов мы сможем ожидать сохранения доли доходов – это ключевая задача», – подчеркнул министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минфин война Сергей Марченко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Е-суд, обновление ЦНАП, е-нотариат, Таможенный кодекс и дорожные карты с ЕС — Юлия Свириденко назвала антикоррупционные меры в программе действий правительства

Внедрение е-Суда определено среди антикоррупционных мер в программе действий правительства, но что именно имеется в виду, не конкретизировано.

«Судья рамсы попутал, под ногами земли не видите» – участница судебного процесса вместо изложения аргументов, решила оскорбить судью

Высший совет правосудия попросил Офис Генпрокурора сообщить, что происходит с уголовным производством относительно высказываний в адрес судьи.

Парламент хочет четкой процедуры принятия на себя обязательств — чтобы мы не узнавали об этом за несколько минут до того, как оно войдет в парламент — Стефанчук

Мы не самураи, что нам просто нужно пройти путь — Руслан Стефанчук.

Бюджет на 2026 год планируется с учетом продолжения боевых действий на весь 2026 год — министр финансов Сергей Марченко

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Кабмин будет подавать проект бюджета с учетом того, что боевые действия продлятся весь 2026 год.

Прокурорам собираются повысить должностные оклады, но это не будет основанием для перерасчета их пенсий

Должностной оклад в окружной прокуратуре предлагается установить на уровне 52 550 грн — бюджетный комитет рекомендовал принять изменения в закон о бюджете на 2025 год.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду