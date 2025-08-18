Минфин планирует бюджет-2026 без повышения налогов с учетом войны и стабильных доходов

Правительство планирует сохранить соотношение доходов к ВВП.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», бюджет на 2026 год планируется с учетом продолжения боевых действий на весь 2026 год. Проект государственного бюджета Украины на 2026 год будет разрабатываться с целью обеспечения стабильного соотношения доходов к ВВП, заявил министр финансов Сергей Марченко во время презентации Программы действий правительства в Киеве.

«Ключевая задача сейчас у нас — обеспечить устойчивое соотношение доходов бюджета к ВВП», — отметил Марченко. Он подчеркнул, что для этого планируется внедрять меры по детенизации экономики и реформировать фискальные органы.

Министр также сообщил о предстоящих переговорах с Международным валютным фондом, которые будут непростыми. По его словам, Минфин не планирует повышать налоги или прибегать к другим подобным мерам для увеличения доходов.

«Мы будем убеждать, что за счет мер детенизации, за счет многих ожиданий от перезагрузки фискальных органов мы сможем ожидать сохранения доли доходов – это ключевая задача», – подчеркнул министр.

