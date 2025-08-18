Практика судів
Мінфін планує бюджет-2026 без підвищення податків з урахуванням війни та стабільних доходів

15:08, 18 серпня 2025
Уряд планує зберегти співвідношення доходів до ВВП.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», бюджет на 2026 рік планується з урахуванням продовження бойових дій на весь 2026 рік. Проект державного бюджету України на 2026 рік розроблятиметься з метою забезпечення стабільного співвідношення доходів до ВВП, заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час презентації Програми дій уряду в Києві.

«Ключове завдання зараз у нас – забезпечити стале співвідношення доходів бюджету до ВВП», – зазначив Марченко. Він підкреслив, що для цього планується впроваджувати заходи з детінізації економіки та реформувати фіскальні органи.

Міністр також повідомив про майбутні переговори з Міжнародним валютним фондом, які будуть непростими. За його словами, Мінфін не планує підвищувати податки чи вдаватися до інших подібних заходів для збільшення доходів.

«Ми будемо переконувати, що за рахунок заходів детінізації, за рахунок багатьох очікувань від перезавантажень фіскальних органів ми зможемо очікувати на збереження частки доходів – це ключове завдання», – наголосив міністр.

