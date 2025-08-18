В Украине с 2026 года введут бесплатные ежегодные медосмотры для граждан от 40 лет

Ежегодные бесплатные медицинские осмотры для украинцев от 40 лет станут обязательными.

Начиная с 2026 года, в Украине планируют ввести бесплатный ежегодный медицинский осмотр для граждан в возрасте от 40 лет. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время презентации плана действий правительства в Киеве.

«Нам нужно перейти к ситуации, когда мы делаем профилактический чекап. Хорошая диагностика даст возможность правильного планирования и возможность системной работы. Мы запланировали плановый чекап с 2026 года», – отметила Свириденко.

По ее словам, каждый украинец в возрасте от 40 лет сможет раз в год проходить бесплатное медицинское обследование. «Государство полностью оплатит чекап, а человек сможет выбрать любое учреждение — государственное, коммунальное или частное», — добавила премьер-министр.

