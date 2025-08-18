Практика судов
  1. В Украине

В Украине с 2026 года введут бесплатные ежегодные медосмотры для граждан от 40 лет

15:44, 18 августа 2025
Ежегодные бесплатные медицинские осмотры для украинцев от 40 лет станут обязательными.
В Украине с 2026 года введут бесплатные ежегодные медосмотры для граждан от 40 лет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Начиная с 2026 года, в Украине планируют ввести бесплатный ежегодный медицинский осмотр для граждан в возрасте от 40 лет. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время презентации плана действий правительства в Киеве.

«Нам нужно перейти к ситуации, когда мы делаем профилактический чекап. Хорошая диагностика даст возможность правильного планирования и возможность системной работы. Мы запланировали плановый чекап с 2026 года», – отметила Свириденко.

По ее словам, каждый украинец в возрасте от 40 лет сможет раз в год проходить бесплатное медицинское обследование. «Государство полностью оплатит чекап, а человек сможет выбрать любое учреждение — государственное, коммунальное или частное», — добавила премьер-министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

медосмотр Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Е-суд, обновление ЦНАП, е-нотариат, Таможенный кодекс и дорожные карты с ЕС — Юлия Свириденко назвала антикоррупционные меры в программе действий правительства

Внедрение е-Суда определено среди антикоррупционных мер в программе действий правительства, но что именно имеется в виду, не конкретизировано.

«Судья рамсы попутал, под ногами земли не видите» – участница судебного процесса вместо изложения аргументов, решила оскорбить судью

Высший совет правосудия попросил Офис Генпрокурора сообщить, что происходит с уголовным производством относительно высказываний в адрес судьи.

Парламент хочет четкой процедуры принятия на себя обязательств — чтобы мы не узнавали об этом за несколько минут до того, как оно войдет в парламент — Стефанчук

Мы не самураи, что нам просто нужно пройти путь — Руслан Стефанчук.

Бюджет на 2026 год планируется с учетом продолжения боевых действий на весь 2026 год — министр финансов Сергей Марченко

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Кабмин будет подавать проект бюджета с учетом того, что боевые действия продлятся весь 2026 год.

Прокурорам собираются повысить должностные оклады, но это не будет основанием для перерасчета их пенсий

Должностной оклад в окружной прокуратуре предлагается установить на уровне 52 550 грн — бюджетный комитет рекомендовал принять изменения в закон о бюджете на 2025 год.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду