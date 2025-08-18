В Україні з 2026 року запровадять безкоштовні щорічні медогляди для громадян від 40 років

Щорічні безоплатні медичні огляди для українців від 40 років стануть обов’язковими.

Починаючи з 2026 року, в Україні планують запровадити безкоштовний щорічний медичний огляд для громадян віком від 40 років. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час презентації плану дій уряду в Києві.

«Нам треба перейти до ситуації, коли ми робимо профілактичний чекап. Хороша діагностика дасть можливість правильного планування і можливість системної роботи. Ми запланували плановий чекап з 2026 року», – зазначила Свириденко.

За її словами, кожен українець віком від 40 років зможе раз на рік пройти безоплатний медичний огляд. «Держава повністю оплатить чекап, а людина зможе обрати будь-який заклад — державний, комунальний чи приватний», – додала прем’єр-міністерка.

