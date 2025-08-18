Избран председатель Полтавского окружного административного суда

Суд возглавил Сергей Удовиченко.

Собранием судей Полтавского окружного административного суда избран руководитель учреждения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно требованиям статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» путем тайного голосования председателем суда стал судья Сергей Удовиченко.

Он будет занимать должность сроком на три года – с 17 августа 2025 года по 16 августа 2028 года включительно.

