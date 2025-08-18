Обрано голову Полтавського окружного адміністративного суду

Суд очолив Сергій Удовіченко.

Зборами суддів Полтавського окружного адміністративного суду обрано очільника установи. Про це повідомляє пресслужба суду.

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», шляхом таємного голосування головою суду став суддя Сергій Удовіченко.

Він обійматиме посаду строком на три роки – з 17 серпня 2025 року до 16 серпня 2028 року включно.

