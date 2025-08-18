Практика судів
Обрано голову Полтавського окружного адміністративного суду

14:50, 18 серпня 2025
Суд очолив Сергій Удовіченко.
Зборами суддів Полтавського окружного адміністративного суду обрано очільника установи. Про це повідомляє пресслужба суду.

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», шляхом таємного голосування головою суду став суддя Сергій Удовіченко.

Він обійматиме посаду строком на три роки – з 17 серпня 2025 року до 16 серпня 2028 року включно.

Раніше ми писали, що обрано голову Чутівського райсуду Полтавської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Крім цього, обрали голову Франківського районного суду Львова.

