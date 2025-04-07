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Заместитель министра обороны Черногоренко о необходимости Управления космической политики: «Развитые страны выделяют рекордные бюджеты на нужды в космосе»

19:11, 7 апреля 2025
По словам заместителя министра Катерины Черногоренко, развитые страны выделяют рекордные бюджеты на нужды в космосе, и Украина также должна быть не просто наблюдателем в космосе, а игроком.
Заместитель министра обороны Черногоренко о необходимости Управления космической политики: «Развитые страны выделяют рекордные бюджеты на нужды в космосе»
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Как известно, ранее заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко рассказала, что в Министерстве обороны создано Управление космической политики.

Управление будет заниматься разработкой нормативно-правовой базы, поиском наиболее актуальных космических технологий, а также станет единой точкой входа для взаимодействия со стейкхолдерами в этой сфере.

В первые два года Управление космической политики проведет аудит космической инфраструктуры, который определит критические потребности.

«Почему космос — это стратегическая потребность для обороны уже сегодня, а не далекие мечты?

Во-первых, с начала полномасштабного вторжения мы используем спутниковые данные для анализа поля боя, планирования и принятия решений в системе DELTA. Сегодня эти данные поступают от международных компаний — ICEYE, Maxar, Capella Space, Planet, Airbus и других. Их нужно систематизировать и обрабатывать централизованно. Это точно «на повестке дня».

Во-вторых, развитые страны выделяют рекордные бюджеты на нужды в космосе — в общей сложности 135 миллиардов долларов в 2024 году. Эти расходы растут на 10–15% ежегодно!» — отметила она.

Также, по словам Черногоренко, Закон «О космической деятельности» уже определяет роль Минобороны в использовании космоса. «Однако эта норма почти 20 лет оставалась лишь декларативной», добавила она.

Так дальше быть, по словам Черногоренко, «не может». «Минобороны берет на себя лидерство в развитии космических технологий, чтобы защищать украинцев на земле. У нас есть специалисты, технологии, опыт и главное — понимание, что в космосе мы должны быть не наблюдателями, а игроками», рассказала заместитель министра.

Автор: Наталя Мамченко

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бюджет Минобороны космос

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Заместитель министра обороны Черногоренко о необходимости Управления космической политики: «Развитые страны выделяют рекордные бюджеты на нужды в космосе»

По словам заместителя министра Катерины Черногоренко, развитые страны выделяют рекордные бюджеты на нужды в космосе, и Украина также должна быть не просто наблюдателем в космосе, а игроком.

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