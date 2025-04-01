Службу за контрактом для молоді до 25 років розширили також на Нацгвардію та ДПСУ

Крім того, Кабмін спростив процедуру проходження медичного огляду, зокрема, лікаря-психіатра.

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сЕксперимент щодо залучення на військову службу за контрактом юнаків і дівчат від 18 до 25 років тепер поширений на Нацгвардію та Держприкордонслужбу. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, Кабмін вніс зміни до постанови від 11.02.2025 № 153 «Про реалізацію експериментального проекту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних Силах під час воєнного стану».

Зокрема, тепер дію експерименту розширено на Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України.

Окрім того, включено до підстав виплати одноразової грошової винагороди за тривалість проходження служби в бойових умовах, участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій на тимчасово окупованих РФ територіях України, території між позиціями сил оборони та позиціями військ держав-агресора, на території держави агресора.

Також, як вказав Мельничук, встановлено, що перелік штатних посад, на яких проходять військову службу громадяни України віком від 18 до 25 років затверджується Генеральним штабом Збройних Сил, Головним управлінням Національної гвардії та Адміністрацією Державної прикордонної служби за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил.

І на кінець, спрощено процедуру проходження медичного огляду громадянами України, зокрема, лікаря-психіатра.

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