Практика судів
  1. У світі

Швеція інвестує $10 млн у модернізацію укриттів

21:30, 1 квітня 2025
Шведський уряд оновлює укриття для мільйонів людей на фоні вступу в НАТО.
Швеція інвестує $10 млн у модернізацію укриттів
Фото: nus.org.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Шведський уряд оголосив про виділення 100 мільйонів крон (приблизно 10 мільйонів доларів) для перевірки та реконструкції укриттів цивільної оборони. Це стало частиною масштабної програми оновлення інфраструктури, що включає понад 64 тисячі укриттів по всій країні, з яких можуть одночасно розміститися близько семи мільйонів людей. Про це повідомляє Європейська правда.

Це рішення ухвалене після вступу Швеції до НАТО в березні 2024 року, що спричинило активізацію перевірок та модернізацію укриттів. За словами Агентства з надзвичайних ситуацій Швеції (MSB), ці укриття забезпечують захист від різних загроз, зокрема ударних хвиль, радіоактивних опадів, хімічної та біологічної зброї.

У межах цієї ініціативи уряд також збільшить фінансування для посилення здатності екстрених служб діяти в умовах конфліктів, розвитку кібербезпеки та поповнення запасів медикаментів.

Наразі, за інформацією MSB, вже розпочато модернізацію найбільших укриттів, зокрема на 25 з 80 таких об'єктів. У 2025 році планується заміна фільтрів, що забезпечують захист від хімічних і радіологічних загроз.

Проєкт модернізації укриттів, за очікуваннями, триватиме від двох до трьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАТО Швеція укриття

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Члени ВККС подали декларації – які об’єкти задекларував голова Комісії Андрій Пасічник

Голова ВККС Андрій Пасічник вказав 9 об’єктів нерухомості, серед яких право користування службовою квартирою та орендований восени 2024 року житловий будинок у Києві, що належить дружині екс-заступника голови НАЗК.

Кабмін затвердив порядок виплати держслужбовцям надбавки за володіння англійською мовою

Як вказали у НАДС, виплата надбавки посилить мотивацію державних службовців в опануванні англійської мови та використанні її у роботі.

Заява адвоката, подана електронною поштою з використанням ЕЦП, а не через підсистему «Електронний суд», підлягає поверненню без розгляду – Верховний Суд

Апеляційний суд вважав помилковими висновки щодо відсутності у заяві відомостей про наявність або відсутність електронного кабінету адвоката, оскільки в заяві заявник вказала про наявність електронного кабінету ЄСІТС – що вирішив Верховний Суд.

Військовозобов’язані чоловіки за кордоном зможуть отримати паспорти без застосунку Резерв+ і без проходження ВЛК

Чоловікам 18-60 років за кордоном не потрібно відвідувати ТЦК, проходити ВЛК і необовʼязково мати застосунок Резерв+, щоб їм видали паспорт.

Рада суддів оголосила про відбір членів Експертної ради для формування складу нових спеціалізованих адміністративних судів

Документи для участі у відборі членів Експертної ради по квоті РСУ можна подати з 3 по 21 квітня.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Шум
    Лариса Шум
    суддя Святошинського районного суду міста Києва