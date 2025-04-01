Швеція інвестує $10 млн у модернізацію укриттів

Шведський уряд оновлює укриття для мільйонів людей на фоні вступу в НАТО.

Фото: nus.org.ua

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Шведський уряд оголосив про виділення 100 мільйонів крон (приблизно 10 мільйонів доларів) для перевірки та реконструкції укриттів цивільної оборони. Це стало частиною масштабної програми оновлення інфраструктури, що включає понад 64 тисячі укриттів по всій країні, з яких можуть одночасно розміститися близько семи мільйонів людей. Про це повідомляє Європейська правда.

Це рішення ухвалене після вступу Швеції до НАТО в березні 2024 року, що спричинило активізацію перевірок та модернізацію укриттів. За словами Агентства з надзвичайних ситуацій Швеції (MSB), ці укриття забезпечують захист від різних загроз, зокрема ударних хвиль, радіоактивних опадів, хімічної та біологічної зброї.

У межах цієї ініціативи уряд також збільшить фінансування для посилення здатності екстрених служб діяти в умовах конфліктів, розвитку кібербезпеки та поповнення запасів медикаментів.

Наразі, за інформацією MSB, вже розпочато модернізацію найбільших укриттів, зокрема на 25 з 80 таких об'єктів. У 2025 році планується заміна фільтрів, що забезпечують захист від хімічних і радіологічних загроз.

Проєкт модернізації укриттів, за очікуваннями, триватиме від двох до трьох років.

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