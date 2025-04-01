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Кабмін при Агентстві відновлення створив Централізовану закупівельну організацію

14:48, 1 квітня 2025
Міністерство розвитку громад та територій спільно з Агентством мають презентувати модель ЦЗО найближчим часом.
Кабмін при Агентстві відновлення створив Централізовану закупівельну організацію
Джерело фото: te.restoration.gov.ua
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Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка схвалює створення Централізованої закупівельної організації (ЦЗО) для Державного агентства відновлення. Це рішення також передбачає запровадження єдиних стандартів систем контролю та належного рівня підзвітності, що підвищить прозорість закупівель.

Як вказали у Міністерстві розвитку громад та територій України, створення ЦЗО для Агентства відновлення – крок до того, щоб підвищити прозорість та ефективність закупівель, а як результат: покращити роботу Агентства загалом.

«Це вперше на рівні держави ми будемо проводити закупівлі товарів та послуг для будівництва централізовано. Дякую Уряду за це безперечно важливе рішення», – прокоментував Віцепрем’єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Міністерство розвитку громад та територій спільно з Агентством мають презентувати модель ЦЗО найближчим часом. Також буде оголошено конкурс на відбір керівника ЦЗО та розпочато впровадження елементів корпоративного врядування.

Діяльність ЦЗО координуватиме безпосередньо Агентство. Закупівлі, які охоплюватиме діяльність організації:

  • експертиза проєктів будівництва та технічний нагляд,
  • інженерно-консультаційні послуги,
  • будівельні роботи,
  • експлуатаційне утримання доріг.

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дороги Кабінет Міністрів України

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