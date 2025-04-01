Мінцифра тестує AI-асистента у Дії – які послуги він надаватиме

Мінцифра впроваджує 5 AI-рішень для державних сервісів.

Фото: PaySpace Magazine

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Міністерство цифрової трансформації України активно застосовує штучний інтелект для оптимізації державних процесів. За словами міністра Михайла Федорова, вже працюють або незабаром запустяться п’ять ключових AI-продуктів.

Огляд AI-рішень від Мінцифри

AI-чатбот «Наталка»

Чатбот допомагає потенційним партнерам інтегрувати сервіси «Дії», обробляє базові запити, підбирає сценарії інтеграції та передає комунікацію менеджерам. За п’ять місяців він опрацював понад 2 300 запитів, що зменшило навантаження на менеджерів на 30%.

AI-асистент у «Дії»

Незабаром на порталі «Дія» з’явиться віртуальний помічник, який підбиратиме необхідні послуги залежно від життєвої ситуації користувача та відповідатиме на найпоширеніші запитання.

AI для генерації вакансій

Інструмент допомагає роботодавцям швидко формувати структуровані описи вакансій, а також додає креативні елементи до оголошень.

Цифрова експертиза нормативно-правових актів

Штучний інтелект аналізує нормативно-правові акти та завантажує їх у систему. Наразі тестується в команді, забезпечуючи автоматизовану обробку 35% документів упродовж 72 годин.

AI-аналіз і переклад європейського законодавства

Система порівнює європейські норми з українськими, що пришвидшує гармонізацію законодавства в межах євроінтеграції.

За словами Федорова, штучний інтелект робить державні сервіси ефективнішими, а для громадян процеси стають прозорішими та зручнішими. Мінцифра також працює над запуском національної моделі LLM, що розширить можливості AI-інструментів у держуправлінні.

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