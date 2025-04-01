Рада суддів оголосила про відбір членів Експертної ради для формування складу нових спеціалізованих адміністративних судів

Документи для участі у відборі членів Експертної ради по квоті РСУ можна подати з 3 по 21 квітня.

Джерело фото: РСУ

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Рада суддів України 1 квітня 2025 року оголосила про початок відбору трьох членів Експертної ради по своїй квоті, які разом з трьома міжнародними експертами будуть допомогами ВККС у формуванні доброчесного складу суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Документи для участі у відборі членів Експертної ради по квоті РСУ можна подати з 3 по 21 квітня 2025 року.

Членом Експертної ради строком на три роки може стати громадянин України або іноземець, який:

1) на день призначення досяг 35 років

2) має вищу юридичну освіту ступеня магістра, здобуту в Україні, та/або вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту за кордоном

3) має стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять років

4) має високі моральні якості та бездоганну ділову репутацію

5) є правником із визнаним рівнем компетентності

6) відповідає критерію політичної нейтральності

У разі необхідності Рада суддів зможе проводити співбесіди з кандидатами на посади членів Експертної ради по своїй квоті.

Фінальне рішення у визначенні остаточного складу Експертної ради залишається за ВККС, яка ухвалює рішення про призначення членів Експертної ради як по квоті РСУ, так і по квоті міжнародних експертів.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», 24 березня Президент підписав закон № 4264-ІХ щодо засад створення нового спеціалізованого суду, куди можна буде окремо оскаржувати результати конкурсів на посади очільників НАБУ, САП, НАЗК, АРМА, БЕБ та інших, де участь беруть міжнародні експерти, результати аудитів НАБУ і САП тощо.

26 березня вказаний закон набув чинності.

Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд будуть створені відповідно до вимог іноземних партнерів України. Для цього знадобиться ще окремий закон, ініціатором якого буде Президент.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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