Кабмін дозволив мопедам та мотоциклам їздити смугою для маршрутних авто

Надано право проїзду мопедам та мотоциклам смугою для руху маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів.

Фото: tykyiv.com

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Уряд на засіданні 1 квітня вніс зміни до Правил дорожнього руху. Зокрема надано право проїзду мопедам та мотоциклам (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) смугою для руху маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів.

Відповідно уточнено зміст інформаційно-вказівних знаків 5.8 «Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів» та 5.11 «Смуга для руху маршрутних транспортних засобів».

Автор: Наталя Мамченко

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