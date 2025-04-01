Житомирський апеляційний суд припиняє відправку поштової кореспонденції

У Житомирському апеляційному суді через відсутність фінансування припиняється відправка поштової кореспонденції у судових справах.

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Житомирський апеляційний суд повідомляє про те, що через відсутність фінансування припиняється відправка поштової кореспонденції у судових справах, а саме: судових повісток, копій судових і процесуальних документів, запитів, необхідних для забезпечення розгляду справ, тощо.

З урахуванням цього та з метою своєчасного й максимального повідомлення сторін, у суді звернули увагу учасників судових справ та інших відвідувачів суду на використання альтернативних засобів комунікації з судом.

Зокрема, наполегливо просять:

– при зверненні до суду зазначати всі можливі засоби зв’язку: офіційні адреси, адреси електронної пошти, номери телефонів (власні та інших учасників розгляду справи);

– отримувати процесуальні документи електронною поштою (крім копій судових рішень) або особисто (в тому числі копії судових рішень) за відповідним зверненням до суду;

– знайомитись на офіційному веб-сайті Житомирського апеляційного суду в розділі «Громадянам» зі списком справ, призначених до розгляду, за посиланням та інформацією щодо стадій розгляду судових справ за посиланням;

– надсилати звернення і запити на інформацію на офіційну електронну пошту суду: [email protected];

– для здійснення процесуальних дій ставати активними користувачами підсистеми «Електронний суд».

Із текстами судових рішень можна ознайомитись у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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