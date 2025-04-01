За $6 тисяч у військовій формі правоохоронець переправляв ухилянтів за кордон

На Одещині правоохоронець допомагав ухилянтам втекти за кордон, йому загрожує 9 років.

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Правоохоронця з Одещини звинувачують у сприянні незаконному перетину кордону військовозобов’язаними. За даними Державного бюро розслідувань, він входив до злочинної групи, яка за гроші переправляла чоловіків призовного віку через кордон із невизнаним Придністров’ям.

За даними слідства, у січні 2025 року підозрюваний приєднався до організованої групи, яка займалася нелегальним вивезенням ухилянтів. Використовуючи службову інформацію про розташування блокпостів та систему охорони кордону, він забирав клієнтів на автомобілі, одягав їх у військову форму та перевозив через контрольні пункти, представляючи їх як військових, які їдуть на службу. Далі чоловіків висаджували в місці, звідки вони могли безперешкодно перетнути кордон.

Вартість такої послуги становила 6 тисяч доларів США з особи, частину суми отримував правоохоронець.

У лютому 2025 року правоохоронця затримали під час отримання грошей від чергового «клієнта».

Йому інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Якщо його визнають винним, йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Матеріали щодо інших учасників угруповання виділено в окреме кримінальне провадження.

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