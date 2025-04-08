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У Держпраці пояснили, що робити з працівниками, які не можуть вийти на роботу і не можуть виконувати її дистанційно

10:00, 8 квітня 2025
Зазначається, що за можливості доцільно надати працівникам, які не можуть вийти на роботу або не можути виконувати її дистанційно, оплачувані відпустки, а також відпустки без збереження заробітної плати.
У Держпраці пояснили, що робити з працівниками, які не можуть вийти на роботу і не можуть виконувати її дистанційно
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснює,  що робити з працівниками, які не можуть вийти на роботу і не можуть виконувати її дистанційно.

Зазначається, що у разі можливості доцільно надати працівникам оплачувані відпустки (щорічні, соціальні), а також відпустки без збереження заробітної плати, що надаються в обов’язковому порядку та відпустки без збереження заробітної плати, що надаються за угодою сторін у порядку, визначеному законодавством (ст. ст. 25, 26 Закону України «Про відпустки»).

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» протягом періоду дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України «Про відпустки» або трудовий договір може бути призупинений (стаття 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»)

Раніше ми писали, чи може працівник при отриманні статусу біженця в іншій країні продовжувати перебувати в трудових відносинах. 

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