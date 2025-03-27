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У Держпраці роз’яснили, чи може працівник при отриманні статусу біженця в іншій країні продовжувати перебувати в трудових відносинах

07:36, 27 березня 2025
Якщо робота дозволяє дистанційну зайнятість, працівник, який отримав статус біженця в іншій країні, може продовжити працювати з відповідною оплатою.
У Держпраці роз’яснили, чи може працівник при отриманні статусу біженця в іншій країні продовжувати перебувати в трудових відносинах
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Державна служба з питань праці пояснила,  чи може працівник при отриманні статусу біженця в іншій країні продовжувати перебувати в трудових відносинах.

Законодавством про працю не передбачено обов’язку працівника повідомляти роботодавця про своє місцезнаходження та отримання статусу біженця або визнання його особою, яка потребує тимчасового захисту.

Зважаючи на надскладну ситуацію на території України працівники, які не виходять на роботу внаслідок обставин, пов’язаних з бойовими діями, або ті, які не мають змоги виходити на роботу у зв’язку з небезпекою для життя і здоров’я, не можуть бути звільнені за пунктом 4 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України за прогул без поважної причини.

У випадку, якщо робота може виконуватися дистанційно, працівник може продовжувати виконувати свої трудові обов’язки з відповідною оплатою.

Якщо з працівником відсутній зв’язок, до з’ясування причин і обставин його відсутності, за ним зберігаються робоче місце та посада, трудові відносини не припиняються, однак час таких неявок не підлягає оплаті та не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку.

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Держпраці

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