Верховний Суд вказав умови, за яких дія свідоцтва про реєстрацію торговельної марки може бути достроково припинена

Перебіг п’ятирічного строку безперервного невикористання торговельної марки як підстави для дострокового припинення дії свідоцтва на таку торговельну марку не залежить від зміни власника торговельної марки, вказав Верховний Суд.

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Дія свідоцтва про реєстрацію торговельної марки може бути достроково припинена, якщо протягом безперервного п’ятирічного періоду торговельна марка не використовувалася в Україні стосовно товарів чи послуг, щодо яких вона зареєстрована, і немає поважних причин її невикористання. Обчислення зазначеного п’ятирічного періоду не залежить від зміни власника (уповноваженого користувача) торговельної марки.

Такі висновки зробила Велика Палата Верховного Суду у справі за позовом Eurocash S.A. про дострокове припинення дії свідоцтва ТОВ «Домінус-К» на торговельну марку.

Позивач стверджував, що відповідач є власником свідоцтва на торговельну марку «EUROCASH», яка не використовується ним на території України протягом останніх п’яти років, що є підставою для дострокового припинення дії свідоцтва на таку торговельну марку. Водночас наявність такого свідоцтва перешкоджає позивачу отримати на території України правову охорону чотирьох власних торговельних марок із словесною частиною «EUROCASH» за міжнародними реєстраціями.

Суди попередніх інстанцій дійшли протилежних висновків. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, оскільки з дати отримання відповідачем прав на використання спірного знака для товарів і послуг від попереднього власника (25 серпня 2020 року) станом на час звернення позивача до суду із цим позовом (5 червня 2023 року) не сплив п’ятирічний строк безперервного невикористання такого знака. Натомість апеляційний суд зазначив, що можливість дострокового припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг не залежить від зміни особи власника свідоцтва.

Під час розгляду справи Велика Палата ВС здійснила тлумачення норм ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, враховуючи їх граматичний зміст, системні зв’язки та цільове призначення.

ВП ВС дійшла висновку, що зазначені норми права передбачають анулювання реєстрації торговельної марки (дострокове припинення дії свідоцтва) з підстави невведення її у використання протягом п’ятирічного строку на відповідній території (невикористання в Україні). Перебіг цього строку розпочинається з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні. При цьому умов, що перебіг зазначеного строку починається наново зі зміною власника (уповноваженого користувача) торговельної марки, зазначені норми права не містять.

Окрім того, для підтвердження своєї позиції Велика Палата ВС звернулася до практики Суду справедливості ЄС щодо застосування Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу. Зокрема, ВП ВС звернула увагу, що практика застосування таких норм свідчить, що в зазначений п’ятирічний строк використання торговельної марки зараховуються строки її використання всіма власниками, а не лише останнім (рішення Суду справедливості ЄС від 13 жовтня 2021 року у справі Т-12/20).

Отже, у цій справі апеляційний суд установив обставини невикористання відповідачем торговельної марки за спірним свідоцтвом протягом останніх п’яти років, що є підставою для дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку в зазначеній частині за умови відсутності поважних причин для її невикористання.

Постанову ВП ВС від 5 березня 2025 року у справі № 910/8781/23 (провадження № 12-64гс24) невдовзі оприлюднять у ЄДРСР.

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