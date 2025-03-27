На Хмельниччині суд зобов’язав забудовника сплатити 3,7 млн грн на розвиток інфраструктури міста

У травні 2024 року в Кам’янці-Подільському завершили будівництво багатоквартирного будинку, але забудовник не сплатив пайову участь.

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У Кам’янці-Подільському забудовника через суд зобов’язали сплатити пайову участь, повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

У травні 2024 року в Кам’янці-Подільському був введений в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок. Проте, незважаючи на завершення будівництва, забудовник не виконав зобов’язання щодо сплати пайової участі на розвиток інфраструктури міста, що становить 3,7 млн грн.

За результатами позову Кам’янець-Подільської окружної прокуратури, Господарський суд Хмельницької області ухвалив рішення на користь громади, зобов’язавши забудовника сплатити належну суму до місцевого бюджету.

Раніше ми писали, що суд зобов’язав забудовника ЖК Manhattan City сплатити Києву понад 69 млн грн.

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