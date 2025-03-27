В Хмельницкой области суд обязал застройщика оплатить 3,7 млн ​​грн на развитие инфраструктуры города

В Каменце-Подольском застройщика через суд обязали оплатить долевое участие, сообщает Хмельницкая областная прокуратура.
В мае 2024 года в Каменце-Подольском был введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом. Однако, несмотря на завершение строительства, застройщик не выполнил обязательства по уплате долевого участия на развитие инфраструктуры города, что составляет 3,7 млн грн.
По результатам иска Каменец-Подольской окружной прокуратуры Хозяйственный суд Хмельницкой области принял решение в пользу общины, обязав застройщика уплатить причитающуюся сумму в местный бюджет.
Ранее мы писали, что суд обязал застройщика ЖК Manhattan City оплатить Киеву более 69 млн грн.
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