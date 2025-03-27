В Киеве оштрафовали очередного водителя маршрутки, видео с которым облетело соцсети

За нарушение ПДД на водителя вынесли постановление.

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В Киеве недавно в интернете распространилось видео, на котором водитель маршрутного транспортного средства повернул налево с полосы, которая предназначена только для движения прямо. На видео наткнулись и патрульные.

Как сообщили в Патрульной полиции Киева, инспекторы сектора контроля на автомобильном транспорте установили и разыскали водителя.

«Мы провели с водителем профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение ПДД) КУоАП», — указали там.

Дорожный знак 5.16 «Направления движения по полосам» показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения на каждой из них. Действие знака, установленного перед перекрестком, распространяется на все перекресток.

Не так давно в соцсетях распространили видео, как другой водитель маршрутного транспортного средства двигался по трамвайным путям.

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