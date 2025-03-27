У Києві оштрафували чергового водія маршрутки, відео з яким облетіло соцмережі

За порушення ПДР на водія винесли постанову.

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У Києві днями в інтернеті ширилося відео, на якому водій маршрутного транспортного засобу повернув ліворуч зі смуги, яка дозволяє рух тільки прямо. На відео наштовхнулися і патрульні.

Відтак, як повідомили у Патрульній поліції Києва, інспектори сектору контролю на автомобільному транспорті встановили та розшукали водія.

«Ми провели з водієм профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП», - вказали там.

Дорожній знак 5.16 «Напрямки руху по смугах» показує кількість смуг на перехресті та дозволені напрямки руху кожною з них. Дія знаку, що встановлений перед перехрестям, поширюється на все перехрестя.

Не так давно в соцмережах поширили відео, як інший водій маршрутного транспортного засобу рухався трамвайними коліями.

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