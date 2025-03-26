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У Офісі Президента відповіли, коли почав діяти 30-денний режим припинення вогню

17:56, 26 березня 2025
Михайло Подоляк наголосив, що дата 18 березня не має жодного юридичного підґрунтя.
У Офісі Президента відповіли, коли почав діяти 30-денний режим припинення вогню
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Режим припинення вогню між Україною та Росією по енергооб'єктах був узгоджений і має діяти з 23-24 березня. Про це в коментарі розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, пише РБК-Україна.

«Формально. Ще раз – формально. Дивіться, як тільки був узгоджений список, перелік об'єктів, по яких не можна завдавати удари, а це 23-24 березня, коли були переговори Україна – США та США – Росія, можна вважати, що в цьому сенсі юридично є перелік об'єктів, він узгоджений двома сторонами, і в принципі з 23-го до 24-го – це має працювати», – сказав він.

Подоляк наголосив, що дата 18 березня не має жодного юридичного підґрунтя.

За його словами, важливим залишається питання моніторингу та фіксації можливих порушень. Зокрема, процес фіксації порушень необхідний для прийняття рішень щодо реакції на них.

«Такий регламент треба напрацювати, безумовно, для того, щоб, знову ж таки, не просто сказати «ви там завдали удар», а чітко показати, коли був завданий, хто саме цей удар завдав, по тому чи іншому об'єкту, якщо цей об'єкт є в переліку об'єктів, по яких не можна завдавати удари», - вказав Подоляк.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про результати переговорів між українською та американською делегаціями у Саудівській Аравії. За його словами, всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію, припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Саудівській Аравії досягли домовленостей щодо тиші в Чорному морі та заборони на удари по енергетичній інфраструктурі.

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війна офіс президента Подоляк

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