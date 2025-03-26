СБУ повідомила про підозру російському пропагандисту Соловйову, який закликає до геноциду українців

В Україні пропагандисту Володимиру Соловйову, який популяризує війну та виправдовує воєнні злочини армії РФ, заочно оголосили підозру за пʼятьма статтями.

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Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському пропагандисту Володимиру Соловйову, який популяризує війну РФ проти України, виправдовує воєнні злочини російських військових і закликає до геноциду українців.

Соловйов входить до медійного пулу Путіна та є одним з головних рупорів Кремля. В ефірах російського телебачення він неодноразово закликав вдарити по Україні тактичною ядерною зброєю та заохочував повністю захопити чотири області на півдні й сході України.

Про це він регулярно повторює в ефірах авторських передач на телеканалі «росія-1», однойменному проєкті на московському радіо та на своєму Телеграм-каналі.

Крім того, протягом 2024—2025 років Соловйов неодноразово закликав знищувати цивільну інфраструктуру і цивільних українців, зокрема через повітряні атаки Росії.

В Україні його підозрюють одразу за пʼятьма статтями:геноцид (ч. 2 ст. 442), посягання на територіальну цілісність України (ч. 3 ст. 110), виправдовування збройної агресії РФ (ч. 3 ст. 436-2), підрив державного ладу (ч. 3 ст. 109) та пропаганду війни (ст. 436).

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