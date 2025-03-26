Практика судів
  1. В Україні

СБУ повідомила про підозру російському пропагандисту Соловйову, який закликає до геноциду українців

21:25, 26 березня 2025
В Україні пропагандисту Володимиру Соловйову, який популяризує війну та виправдовує воєнні злочини армії РФ, заочно оголосили підозру за пʼятьма статтями.
СБУ повідомила про підозру російському пропагандисту Соловйову, який закликає до геноциду українців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському пропагандисту Володимиру Соловйову, який популяризує війну РФ проти України, виправдовує воєнні злочини російських військових і закликає до геноциду українців. 

Соловйов входить до медійного пулу Путіна та є одним з головних рупорів Кремля. В ефірах російського телебачення він неодноразово закликав вдарити по Україні тактичною ядерною зброєю та заохочував повністю захопити чотири області на півдні й сході України.

Про це він регулярно повторює в ефірах авторських передач на телеканалі «росія-1», однойменному проєкті на московському радіо та на своєму Телеграм-каналі.

Крім того, протягом 2024—2025 років Соловйов неодноразово закликав знищувати цивільну інфраструктуру і цивільних українців, зокрема через повітряні атаки Росії.

В Україні його підозрюють одразу за пʼятьма статтями:геноцид (ч. 2 ст. 442), посягання на територіальну цілісність України (ч. 3 ст. 110), виправдовування збройної агресії РФ (ч. 3 ст. 436-2), підрив державного ладу (ч. 3 ст. 109) та пропаганду війни (ст. 436).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

СБУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Омбудсмен Дмитро Лубінець: «Незаконні затримання та побиття від представників ТЦК стали новим вірусним трендом, який не зупинити без жорсткої реакції держави»

ТЦК вчиняє побиття, збиває людей на дорогах, позбавляє права на правовий захист, приховує інформацію про затримання – заявили в Офісі Омбудсмена і констатували, що порушення прав людини з боку працівників ТЦК набули системного та масового характеру.

Державні службовці повинні навчитися відповідати громадянам зрозумілою мовою — НАДС

Громадяни, які звертаються до органів державної влади або органів місцевого самоврядування, повинні отримувати інформацію «простою та зрозумілою мовою» без звернень до Google.

Злісним скаржникам на суддів доведеться платити за кожну скаргу по 30 тисяч грн — зареєстровано законопроект

Законопроект пом’якшує підстави покарання для суддів – зокрема за здійснення суддею або його родичами витрат, що перевищують їх доходи, відповідальність буде наставати лише у випадку непідтвердження витрат на суму понад 300 тисяч грн.

Депутати відправили на доопрацювання законопроект, яким пропонується платити прокурорам пенсію за вислугу років лише після звільнення з прокуратури

Законопроект Третьякової, яка пропонує низку змін у пенсійному забезпеченні прокурорів, відправили на доопрацювання.

Рада прийняла закон про використання досвіду учасників бойових дій в здійсненні підготовки громадян до національного спротиву

Завданням закону є сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва