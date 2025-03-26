СБУ сообщила о подозрении российскому пропагандисту Соловьеву, призывающему к геноциду украинцев

В Украине пропагандисту Владимиру Соловьеву, популяризирующему войну и оправдывающему военные преступления армии РФ, заочно объявили подозрение по пяти статьям.

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Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, который популяризирует войну РФ против Украины, оправдывает военные преступления российских военных и призывает к геноциду украинцев.

Соловьев входит в медийный пул Путина и является одним из главных рупоров Кремля. В эфире российского телевидения он неоднократно призывал ударить по Украине тактическим ядерным оружием и призывал полностью захватить четыре области на юге и востоке Украины.

Об этом он регулярно повторяет в эфирах авторских передач на телеканале «Россия-1», одноименном проекте на московском радио и своем Телеграм-канале.

Кроме того, в течение 2024—2025 годов Соловьев неоднократно призывал уничтожать гражданскую инфраструктуру и гражданских украинцев, в том числе путем воздушных атак России.

В Украине его подозревают сразу по пяти статьям: геноцид (ч. 2 ст. 442), посягательство на территориальную целостность Украины (ч. 3 ст. 110), оправдание вооруженной агрессии РФ (ч. 3 ст. 436-2), подрыв государственного строя (ч. 3 ст. 109) и пропаганду войны (ст. 436).

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