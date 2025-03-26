На Буковине мужчина за 12 тысяч долларов помогал избежать мобилизации через поддельную инвалидность

Подозреваемый организовал незаконный заработок, способствуя военнообязанным в получении группы инвалидности во избежание мобилизации.

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На Буковине будут судить мужчину, который за 12 тысяч долларов помогал военнообязанным избегать мобилизации. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

По данным следствия, 48-летний подозреваемый организовал незаконный заработок, способствуя военнообязанным в получении группы инвалидности, чтобы избежать мобилизации.

Установлено, что он потребовал от 46-летнего мужчины 12 тысяч долларов за влияние на сотрудников медико-социальной экспертной комиссии для установления ему II группы инвалидности.

После получения очередной части незаконных денег в размере 11 500 долларов обвиняемого задержали правоохранители.

Так, в суд было передано обвинительное заключение в отношении жителя Вижницкого района Черновицкой области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

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