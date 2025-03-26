Практика судів
  1. В Україні

На Буковині чоловік за 12 тисяч доларів допомагав уникнути мобілізації через «липову» інвалідність

23:59, 26 березня 2025
Підозрюваний організував незаконний заробіток, сприяючи військовозобов'язаним у здобутті групи інвалідності, щоб уникнути мобілізації.
На Буковині чоловік за 12 тисяч доларів допомагав уникнути мобілізації через «липову» інвалідність
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Буковині судитимуть чоловіка, який за 12 тисяч доларів допомагав військовозобов’язаним уникати мобілізації. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 48-річний підозрюваний організував незаконний заробіток, сприяючи військовозобов'язаним у здобутті групи інвалідності, щоб уникнути мобілізації.

Встановлено, що він вимагав у 46-річного чоловіка 12 тисяч доларів за вплив на службовців медико-соціальної експертної комісії для встановлення йому II групи інвалідності.

Після одержання чергової частини неправомірних коштів в сумі 11 500 доларів обвинуваченого затримали правоохоронці.

Так, до суду передали обвинувальний акт стосовно жителя Вижницького району Чернівецької області за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди, для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура хабар гроші мобілізація військовозобов'язаний інвалідність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Омбудсмен Дмитро Лубінець: «Незаконні затримання та побиття від представників ТЦК стали новим вірусним трендом, який не зупинити без жорсткої реакції держави»

ТЦК вчиняє побиття, збиває людей на дорогах, позбавляє права на правовий захист, приховує інформацію про затримання – заявили в Офісі Омбудсмена і констатували, що порушення прав людини з боку працівників ТЦК набули системного та масового характеру.

Державні службовці повинні навчитися відповідати громадянам зрозумілою мовою — НАДС

Громадяни, які звертаються до органів державної влади або органів місцевого самоврядування, повинні отримувати інформацію «простою та зрозумілою мовою» без звернень до Google.

Злісним скаржникам на суддів доведеться платити за кожну скаргу по 30 тисяч грн — зареєстровано законопроект

Законопроект пом’якшує підстави покарання для суддів – зокрема за здійснення суддею або його родичами витрат, що перевищують їх доходи, відповідальність буде наставати лише у випадку непідтвердження витрат на суму понад 300 тисяч грн.

Депутати відправили на доопрацювання законопроект, яким пропонується платити прокурорам пенсію за вислугу років лише після звільнення з прокуратури

Законопроект Третьякової, яка пропонує низку змін у пенсійному забезпеченні прокурорів, відправили на доопрацювання.

Рада прийняла закон про використання досвіду учасників бойових дій в здійсненні підготовки громадян до національного спротиву

Завданням закону є сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валерій Божик
    Валерій Божик
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Микола Борачок
    Микола Борачок
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Леонід Свида
    Леонід Свида
    заступник голови Одеського окружного адміністративного суду
  • Олена Власенкова
    Олена Власенкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва