На Буковині чоловік за 12 тисяч доларів допомагав уникнути мобілізації через «липову» інвалідність

Підозрюваний організував незаконний заробіток, сприяючи військовозобов'язаним у здобутті групи інвалідності, щоб уникнути мобілізації.

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На Буковині судитимуть чоловіка, який за 12 тисяч доларів допомагав військовозобов’язаним уникати мобілізації. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 48-річний підозрюваний організував незаконний заробіток, сприяючи військовозобов'язаним у здобутті групи інвалідності, щоб уникнути мобілізації.

Встановлено, що він вимагав у 46-річного чоловіка 12 тисяч доларів за вплив на службовців медико-соціальної експертної комісії для встановлення йому II групи інвалідності.

Після одержання чергової частини неправомірних коштів в сумі 11 500 доларів обвинуваченого затримали правоохоронці.

Так, до суду передали обвинувальний акт стосовно жителя Вижницького району Чернівецької області за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди, для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

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