У Держпраці відповіли, у яких випадках звернення громадян не підлягають розгляду

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

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Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, які звернення громадян не підлягають розгляду та вирішенню.

Так, відповідно до ст. 8 Закону України «Про звернення громадян», письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором чи авторами, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Також не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного й того ж громадянина з того самого питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено ст. 17 згаданого Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

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