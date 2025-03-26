Омбудсмен Дмитро Лубінець: «Незаконні затримання та побиття від представників ТЦК стали новим вірусним трендом, який не зупинити без жорсткої реакції держави»

ТЦК вчиняє побиття, збиває людей на дорогах, позбавляє права на правовий захист, приховує інформацію про затримання – заявили в Офісі Омбудсмена і констатували, що порушення прав людини з боку працівників ТЦК набули системного та масового характеру.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що готовий представити свій детальний звіт у парламенті стосовно мобілізації та порушення прав людини. Відповідну заяву він зробив у відповідь на те, що народні обранці 26 березня з невідомих причин не змогли зібрати голосів, що викликати його до парламенту і заслухати дані про прояви насильства з боку ТЦК, приклади яких можна кожного дня побачити у соціальних мережах.

«Мета — обговорення проблеми порушення прав громадян України під час мобілізаційних заходів. Рішення щодо мого особистого звіту у стінах ВР не набрала достатньої кількості голосів. Водночас публічно заявляю, що я готовий у будь-який момент особисто прибути та представити свій детальний аналіз цієї ситуації та запропонувати механізми вирішення цієї проблеми у правовому полі», зазначив він.

Дмитро Лубінець підкреслив, що за результатами численних звернень громадян до Офісу Омбудсмана, може чітко констатувати: порушення прав людини з боку працівників ТЦК та СП набули системного та масового характеру.

«Складається враження, що незаконні затримання та побиття від представників ТЦК та СП стали новим вірусним трендом, який не зупинити без жорсткої реакції держави» – зазначив Омбудсмен.

Також він перелічив небезпечні тенденції та випадки зловживань.

«Ми фіксуємо не просто окремі порушення, а відверті прояви насильства та зловживання владними повноваженнями. Серед найбільш кричущих випадків:

- Фізичне насильство та непоодинокі випадки побиття громадян. Наявні ситуації, коли групи людей силоміць затримують на вулицях, у торгових центрах, біля метро, застосовуючи грубу фізичну силу.

- Збивання людей на дорогах. Надходять повідомлення про випадки, коли працівники ТЦК та СП навмисне спричиняють ДТП, щоб примусово зупинити велосипедистів або мотоциклістів», зазначив Лубінець.

Також мають в Офісі Омбудсмена зафіксували порушення права на захист та правові гарантії.

«Ми фіксуємо порушення законодавства з боку працівників ТЦК та СП як:

- Позбавлення права на правовий захист. Працівники ТЦК та СП не допускають адвокатів до затриманих осіб, перешкоджаючи їм скористатися своїми законними правами.

- Приховування інформації про затриманих громадян. Родичі та правозахисники не можуть отримати інформацію про місце перебування затриманих, що є прямим порушенням прав людини.

- Недопущення представників Уповноваженого ВРУ з прав людини. Через недопуск вони не можуть здійснювати контроль за дотриманням прав затриманих, що перешкоджає ефективному захисту громадян.

- Примусове підписання документів. Є численні свідчення, що людей змушують підписувати повістки або інші документи без роз’яснення їх змісту та правових наслідків.

- Затримання без належних підстав. Відомі випадки, коли мобілізаційні заходи застосовувалися до осіб, які мають законні підстави для відстрочки або взагалі не підлягають мобілізації (студенти, люди з інвалідністю, громадяни, що доглядають за важкохворими родичами тощо).

Системність та масштабність цих порушень потребують термінових рішень на державному рівні задля забезпечення додержання прав людини в межах мобілізаційного процесу. Дякую українському Парламенту, шановним народним депутатам за увагу до цієї теми та розуміння, що мобілізація має відбуватися з додержанням прав людини», зазначив він.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд повідомив, що виніс рішення, з якого випливає, що встановлення факту порушення ТЦК процедури мобілізації не призводить до необхідності звільнення незаконно мобілізованого чоловіка з військової служби. Йдеться про справу №160/2592/23, постанову в якій винесли 5 лютого 2025 року колегія суддів у складі Сергія Уханенка, Олесі Радишевської та Ольги Кашпур.

Автор: Наталя Мамченко

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