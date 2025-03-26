Омбудсмен Дмитрий Лубинец: «Незаконные задержания и избиения со стороны представителей ТЦК стали новым вирусным трендом, который не остановить без жесткой реакции государства»

ТЦК совершает избиения, сбивает людей на дорогах, лишает права на правовую защиту, скрывает информацию о задержаниях – заявили в Офисе Омбудсмена и констатировали, что нарушения прав человека со стороны работников ТЦК приобрели системный и массовый характер.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что готов представить свой подробный отчет в парламенте относительно мобилизации и нарушений прав человека. Соответствующее заявление он сделал в ответ на то, что народные избранники 26 марта по неизвестным причинам не смогли собрать голоса, чтобы вызвать его в парламент и заслушать данные о проявлениях насилия со стороны ТЦК, примеры которых можно ежедневно видеть в социальных сетях.

«Цель — обсуждение проблемы нарушения прав граждан Украины во время мобилизационных мероприятий. Решение о моем личном отчете в стенах ВР не набрало достаточного количества голосов. В то же время публично заявляю, что я готов в любой момент лично прибыть и представить свой детальный анализ этой ситуации, а также предложить механизмы решения этой проблемы в правовом поле», отметил он.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что по результатам многочисленных обращений граждан в Офис Омбудсмена можно четко констатировать: нарушения прав человека со стороны работников ТЦК и СП приобрели системный и массовый характер.

«Создается впечатление, что незаконные задержания и избиения со стороны представителей ТЦК и СП стали новым вирусным трендом, который не остановить без жесткой реакции государства», – отметил Омбудсмен.

Также он перечислил опасные тенденции и случаи злоупотреблений.

«Мы фиксируем не просто отдельные нарушения, а откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями. Среди наиболее вопиющих случаев:

- Физическое насилие и неоднократные случаи избиения граждан. Имеются ситуации, когда группы людей насильно задерживают на улицах, в торговых центрах, возле метро, применяя грубую физическую силу.

- Сбивание людей на дорогах. Поступают сообщения о случаях, когда работники ТЦК и СП умышленно провоцируют ДТП, чтобы принудительно остановить велосипедистов или мотоциклистов», отметил Лубинец.

Также в Офисе Омбудсмена зафиксировали нарушения права на защиту и правовые гарантии.

«Мы фиксируем нарушения законодательства со стороны работников ТЦК и СП, такие как:

- Лишение права на правовую защиту. Работники ТЦК и СП не допускают адвокатов к задержанным лицам, препятствуя им воспользоваться своими законными правами.

- Сокрытие информации о задержанных гражданах. Родственники и правозащитники не могут получить информацию о местонахождении задержанных, что является прямым нарушением прав человека.

- Недопущение представителей Уполномоченного ВРУ по правам человека. Из-за недопуска они не могут осуществлять контроль за соблюдением прав задержанных, что препятствует эффективной защите граждан.

- Принудительное подписание документов. Есть многочисленные свидетельства, что людей заставляют подписывать повестки или другие документы без разъяснения их содержания и правовых последствий.

- Задержание без надлежащих оснований. Известны случаи, когда мобилизационные меры применялись к лицам, имеющим законные основания для отсрочки или вообще не подлежащим мобилизации (студенты, люди с инвалидностью, граждане, ухаживающие за тяжелобольными родственниками и т.д.).

Системность и масштабность этих нарушений требуют срочных решений на государственном уровне для обеспечения соблюдения прав человека в рамках мобилизационного процесса. Благодарю украинский Парламент, уважаемых народных депутатов за внимание к этой теме и понимание, что мобилизация должна происходить с соблюдением прав человека», отметил он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд сообщил, что вынес решение, из которого следует, что установление факта нарушения ТЦК процедуры мобилизации не приводит к необходимости увольнения незаконно мобилизованного мужчины с военной службы. Речь идет о деле №160/2592/23, постановление по которому вынесла 5 февраля 2025 года коллегия судей в составе Сергея Уханенко, Олеси Радишевской и Ольги Кашпур.

Автор: Наталя Мамченко

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