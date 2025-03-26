В Гоструда ответили, в каких случаях обращения граждан не подлежат рассмотрению

Письменное обращение без указания места жительства, не подписанное автором, признается анонимным и не подлежит рассмотрению.

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Юго-Восточное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда разъяснило, какие обращения граждан не подлежат рассмотрению и решению.

Так, согласно ст. 8 Закона Украины «О обращениях граждан», письменное обращение без указания места жительства, не подписанное автором или авторами, а также такое, по которому невозможно установить авторство, признается анонимным и не подлежит рассмотрению.

Также не рассматриваются повторные обращения одним и тем же органом от одного и того же гражданина по одному и тому же вопросу, если первое решено по существу, а также те обращения, сроки рассмотрения которых предусмотрены ст. 17 указанного Закона, и обращения лиц, признанных судом недееспособными.

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