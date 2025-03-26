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В Офисе Президента ответили, когда начал действовать 30-дневный режим прекращения огня

17:56, 26 марта 2025
Михаил Подоляк подчеркнул, что дата 18 марта не имеет никакого юридического основания.
В Офисе Президента ответили, когда начал действовать 30-дневный режим прекращения огня
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Режим прекращения огня между Украиной и Россией по энергетическим объектам был согласован и должен действовать с 23-24 марта. Об этом в комментарии сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подолякпишет РБК-Украина.

«Формально. Еще раз – формально. Смотрите, как только был согласован список, перечень объектов, по которым нельзя наносить удары, а это 23-24 марта, когда были переговоры Украина – США и США – Россия, можно считать, что в этом смысле юридически есть перечень объектов, он согласован двумя сторонами, и в принципе с 23-го до 24-го – это должно работать», – сказал он.

Подоляк подчеркнул, что дата 18 марта не имеет никакого юридического основания.

По его словам, важным остается вопрос мониторинга и фиксации возможных нарушений. В частности, процесс фиксации нарушений необходим для принятия решений по реакции на них.

«Такой регламент нужно разработать, безусловно, для того, чтобы, опять же, не просто сказать «вы там нанесли удар», а четко показать, когда был нанесен, кто именно этот удар нанес, по тому или иному объекту, если этот объект есть в перечне объектов, по которым нельзя наносить удары», - указал Подоляк.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о результатах переговоров между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии. По его словам, все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию, прекратить использование силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Саудовской Аравии были достигнуты договоренности о режиме тишины в Черном море и запрете ударов по энергетической инфраструктуре. 

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