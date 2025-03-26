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Верховный Суд указал условия, при которых действие свидетельства о регистрации торговой марки может быть досрочно прекращено

18:14, 26 марта 2025
Продолжительность пятилетнего срока непрерывного неиспользования торговой марки как основания для досрочного прекращения действия свидетельства на такой товарный знак не зависит от смены владельца товарного знака, указал Верховный Суд.
Верховный Суд указал условия, при которых действие свидетельства о регистрации торговой марки может быть досрочно прекращено
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Действие свидетельства о регистрации товарного знака может быть досрочно прекращено, если в течение непрерывного пятилетнего периода торговая марка не использовалась в Украине относительно товаров или услуг, для которых она была зарегистрирована, и нет уважительных причин ее неиспользования. Начало отсчета указанного пятилетнего периода не зависит от смены владельца (уполномоченного пользователя) товарного знака.

Такие выводы сделала Большая Палата Верховного Суда в деле по иску Eurocash S.A. о досрочном прекращении действия свидетельства ООО «Домінус-К» на торговую марку.

Истец утверждал, что ответчик является владельцем свидетельства на торговую марку «EUROCASH», которая не используется им на территории Украины в течение последних пяти лет, что является основанием для досрочного прекращения действия свидетельства на такую торговую марку. В то же время наличие такого свидетельства препятствует истцу получить на территории Украины правовую охрану четырех собственных торговых марок со словесной частью «EUROCASH» по международным регистрациям.

Суды предыдущих инстанций пришли к противоположным выводам. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, поскольку с момента получения ответчиком прав на использование спорного знака для товаров и услуг от предыдущего владельца (25 августа 2020 года) до времени обращения истца в суд с этим иском (5 июня 2023 года) не истек пятилетний срок непрерывного неиспользования такого знака. Вместо этого апелляционный суд отметил, что возможность досрочного прекращения действия свидетельства на знак для товаров и услуг не зависит от изменения владельца свидетельства.

При рассмотрении дела Большая Палата ВС сделала толкование норм ч. 4 ст. 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» и Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, учитывая их грамматическое содержание, системные связи и целевое назначение.

ВП ВС пришел к выводу, что указанные нормы права предполагают аннулирование регистрации торговой марки (досрочное прекращение действия свидетельства) по причине его неиспользования в течение пятилетнего срока на соответствующей территории (неиспользование в Украине). Начало отсчета этого срока начинается с даты публикации сведений о выдаче свидетельства или о предоставлении правовой охраны торговой марки по международной регистрации в Украине. При этом условия, что отсчет указанного срока начинается заново при смене владельца (уполномоченного пользователя) торговой марки, эти нормы права не содержат.

Кроме того, для подтверждения своей позиции Большая Палата ВС обратилась к практике Суда справедливости ЕС по применению Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 2017/1001 от 14 июня 2017 года о торговой марке Европейского Союза. В частности, ВП ВС обратила внимание, что практика применения таких норм свидетельствует о том, что в указанный пятилетний срок использования торговой марки засчитываются сроки его использования всеми владельцами, а не только последним (решение Суда справедливости ЕС от 13 октября 2021 года в деле Т-12/20).

Таким образом, в этом деле апелляционный суд установил обстоятельства неиспользования ответчиком торговой марки по спорному свидетельству в течение последних пяти лет, что является основанием для досрочного прекращения действия свидетельства на торговую марку в указанной части при отсутствии уважительных причин для его неиспользования.

Постановление ВП ВС от 5 марта 2025 года в деле № 910/8781/23 (производство № 12-64гс24) вскоре будет опубликовано в ЕГРСР.

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