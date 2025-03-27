В Гоструда разъяснили, может ли работник при получении статуса беженца в другой стране продолжать находиться в трудовых отношениях

Если работа разрешает дистанционную занятость, работник, получивший статус беженца в другой стране, может продолжить работу с соответствующей оплатой.

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Государственная служба по вопросам труда объяснила, может ли работник при получении статуса беженца в другой стране продолжать находиться в трудовых отношениях.

Законодательством о труде не предусмотрена обязанность работника сообщать работодателю о своем местонахождении и получении статуса беженца или признании его лицом, требующим временной защиты.

Ввиду сверхсложной ситуации на территории Украины работники, не выходящие на работу вследствие обстоятельств, связанных с боевыми действиями, или те, которые не могут выходить на работу в связи с опасностью для жизни и здоровья, не могут быть уволены по пункту 4 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины за прогул без.

Если работа может выполняться дистанционно, работник может продолжать выполнять свои трудовые обязанности с соответствующей оплатой.

Если с работником отсутствует связь, до выяснения причин и обстоятельств его отсутствия, за ним сохраняются рабочее место и должность, трудовые отношения не прекращаются, однако время таких неявок не подлежит оплате и не засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодный отпуск.

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