У Сумах збудують чотири підземні школи

Крім того, у Сумській області збудують 11 укритих шкіл.

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У Сумах планують звести чотири підземні школи, загалом у Сумській області таких закладів буде одинадцять. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до регіону разом з урядовою командою.

«Загалом у Сумах планується збудувати 4 «підземних школи». В області їх налічуватиметься 11. З головою Держагентства відновлення Сергієм Сухомлином обговорили, як можна спростити реалізацію таких проєктів для невеликих закладів освіти», — зазначив Шмигаль.

За словами премʼєра, забезпечення безпеки освітнього процесу залишається одним із головних пріоритетів уряду в сфері освіти.

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