В Сумах построят четыре подземные школы

Кроме того, в Сумской области построят 11 укрытых школ.

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В Сумах планируют построить четыре подземные школы, всего в Сумской области таких заведений будет одиннадцать. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в регион вместе с правительственной командой.

«Всего в Сумах планируется построить 4 «подземных школы». В области их будет насчитываться 11. С главой Госагентства восстановления Сергеем Сухомлином обсудили, как можно упростить реализацию таких проектов для небольших учебных заведений», - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, обеспечение безопасности образовательного процесса остается одним из главных приоритетов правительства в сфере образования.

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