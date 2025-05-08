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В налоговой объяснили, являются ли плательщиками ренты за специспользование воды садоводческие и огороднические общества

07:54, 8 мая 2025
Объектом обложения рентной платой является фактический объем воды, используемый водопользователями.
В налоговой объяснили, являются ли плательщиками ренты за специспользование воды садоводческие и огороднические общества
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Специалисты Главного управления ГНС в Черновицкой области разъясняют, являются ли плательщиками ренты за специальное использование воды садоводческие и огороднические общества.

Указывается, что в соответствии с п. 255.1 ст. 255 Налогового кодекса от 2 декабря 2010 года №2755-VI с изменениями и дополнениями, плательщиками рентной платы за специальное использование воды (далее – рентная плата) являются, в частности, первичные водопользователи – субъекты хозяйствования независимо от формы собственности: юридические лица, их филиалы, отделения, представительства, другие обособленные подразделения без образования юридического лица, постоянные представительства нерезидентов, а также физические лица – предприниматели, которые используют и/или передают вторичным водопользователям воду, полученную путем забора воды из водных объектов.

При этом п. 255.1 ст. 255 НКУ не предусмотрены исключения из числа плательщиков для субъектов, получивших разрешение на специальное водопользование.

Объектом налогообложения рентной платой является фактический объем воды, используемой водопользователями.

Согласно подп. 255.4.10 п. 255.4 ст. 255 НКУ рентная плата не взимается за воду, которая используется садоводческими и огородническими обществами (кооперативами).

Таким образом, за объемы воды, изъятые из водных объектов садоводческими и огородническими обществами (кооперативами) на основании разрешения на специальное водопользование и непосредственно использованные ими, рентная плата не взимается, а объект налогообложения рентной платой (использованный объем воды) декларируется с указанием в разд. 10.2 расчета рентной платы за специальное использование воды коэффициента в размере 0.

За объемы воды, изъятые из водных объектов садоводческими и огородническими обществами (кооперативами) на основании разрешения на специальное водопользование и переданные (реализованные) другим категориям потребителей, использующим такую воду в предпринимательской деятельности, рентная плата взимается, а объект налогообложения (использованный (переданный/реализованный) объем воды) декларируется с указанием в разд. 10.2 расчета рентной платы за специальное использование воды коэффициента в размере 1.

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налоговая

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