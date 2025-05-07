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ВККС допустила к участию в отборе на должности судей местных судов ещё 1639 человек, а 182 — отказала

18:09, 7 мая 2025
К участию в отборе на 1800 вакантных должностей судей местных судов ВККС уже допустила 2557 кандидатов.
ВККС допустила к участию в отборе на должности судей местных судов ещё 1639 человек, а 182 — отказала
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ВККСУ в составе коллегии продолжила рассмотрение материалов по допуску кандидатов к участию в отборе на должность судьи местного суда (для сдачи квалификационного экзамена).

Сегодня были рассмотрены материалы по 1826 лицам. По итогам заседания Комиссия приняла решение допустить 1639 кандидатов к участию в отборе:

Допущены к сдаче экзамена по специализации административного суда — 598 кандидатов.

К сдаче экзамена по специализации хозяйственного суда — 498 кандидатов.

К сдаче экзамена по специализации общего суда — 1531 кандидат.

Кандидаты имели право выбрать одну или несколько специализаций.

Отказано в допуске — 182 лицам.

Заявления 5 лиц оставлены без рассмотрения.

По итогам двух дней работы Комиссия допустила к участию в отборе 2557 кандидатов. В то же время 274 претендентам отказано, а заявления ещё 9 оставлены без рассмотрения.

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ВККС

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