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ВККС допустила до участі у доборі на посади суддів місцевих судів ще 1639 осіб, а ще 182 відмовила

18:09, 7 травня 2025
До участі у доборі на 1800 вакантних посад суддів місцевих судів ВККС допустила вже 2557 кандидатів.
ВККС допустила до участі у доборі на посади суддів місцевих судів ще 1639 осіб, а ще 182 відмовила
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ВККСУ в складі колегії продовжила розгляд матеріалів щодо допуску кандидатів до участі в доборі на посаду судді місцевого суду (для складання кваліфікаційного іспиту).

Сьогодні було розглянуто питання щодо допуску 1 826 осіб. За підсумками засідання Комісія ухвалила рішення про допуск 1 639 кандидатів до участі в доборі:

До складання іспиту зі спеціалізації адміністративного суду допущено 598 кандидатів:

До складання іспиту зі спеціалізації господарського суду – 498 кандидатів:

До складання іспиту зі спеціалізації загального суду – 1 531 кандидат:

Кандидати мали право обирати одну або декілька спеціалізацій.

Відмовлено в допуску – 182 особам

Заяви 5 осіб залишено без розгляду

За два дні роботи Комісія допустила до участі в доборі 2 557 кандидатів. Водночас 274 претендентам відмовлено, а заяви ще 9 залишено без розгляду.

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ВККС

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