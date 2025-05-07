ВККС допустила до участі у доборі на посади суддів місцевих судів ще 1639 осіб, а ще 182 відмовила

ВККСУ в складі колегії продовжила розгляд матеріалів щодо допуску кандидатів до участі в доборі на посаду судді місцевого суду (для складання кваліфікаційного іспиту).
Сьогодні було розглянуто питання щодо допуску 1 826 осіб. За підсумками засідання Комісія ухвалила рішення про допуск 1 639 кандидатів до участі в доборі:
До складання іспиту зі спеціалізації адміністративного суду допущено 598 кандидатів:
До складання іспиту зі спеціалізації господарського суду – 498 кандидатів:
До складання іспиту зі спеціалізації загального суду – 1 531 кандидат:
Кандидати мали право обирати одну або декілька спеціалізацій.
Відмовлено в допуску – 182 особам
Заяви 5 осіб залишено без розгляду
За два дні роботи Комісія допустила до участі в доборі 2 557 кандидатів. Водночас 274 претендентам відмовлено, а заяви ще 9 залишено без розгляду.
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