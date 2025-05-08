У Києві працівник СТО вкрав автомобіль і врізався в стовп

У Києві затримано працівника СТО за крадіжку та пошкодження автомобіля.

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У Києві поліція затримала 24-річного чоловіка, який працював на станції технічного обслуговування, за крадіжку автомобіля та скоєну ДТП. Правопорушник скористався доступом до ключів від автівки, сів за кермо і поїхав містом. Після того як він потрапив у аварію, залишив транспортний засіб на місці події та втік. Про це повідомила поліція Києва.

Із заявою про зникнення автомобіля до поліції звернувся 27-річний киянин, який залишив свою машину на обслуговуванні. Згодом чоловік дізнався, що його автомобіль марки Skoda Octavia зник. Слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції швидко з’ясувала, що до злочину причетний працівник СТО, який мав доступ до ключів автомобіля. Разом із знайомим він скористався автівкою без дозволу власника і, не впоравшись з керуванням, врізався в стовп.

Менш ніж за добу поліція знайшла фігуранта і затримала його відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Пошкоджений автомобіль було вилучено. Чоловіку оголошено підозру за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом.

Згідно з рішенням суду, затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Найсуворіша санкція цієї статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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