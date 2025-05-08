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В Киеве работник СТО украл автомобиль и врезался в столб

00:06, 8 мая 2025
В Киеве задержан работник СТО за кражу и повреждение автомобиля.
В Киеве работник СТО украл автомобиль и врезался в столб
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В Киеве полиция задержала 24-летнего мужчину, который работал на станции технического обслуживания, за кражу автомобиля и совершенное ДТП. Правонарушитель воспользовался доступом к ключам от машины, сел за руль и поехал по городу. После того как он попал в аварию, оставил транспортное средство на месте происшествия и скрылся. Об этом сообщила полиция Киева.

С заявлением о пропаже автомобиля в полицию обратился 27-летний киевлянин, который оставил свою машину на обслуживании. Впоследствии мужчина узнал, что его автомобиль марки Skoda Octavia исчез. Следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции быстро выяснила, что к преступлению причастен работник СТО, который имел доступ к ключам автомобиля. Вместе со знакомым он воспользовался автомобилем без разрешения владельца и, не справившись с управлением, врезался в столб.

Менее чем за сутки полиция нашла фигуранта и задержала его в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Поврежденный автомобиль был изъят. Мужчине объявлено подозрение по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины - незаконное завладение транспортным средством.

Согласно решению суда, задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Самая строгая санкция этой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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