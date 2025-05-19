Ограниченно годные, которые обратились в ТЦК с заявлением об отсрочке, будут направлены на ВЛК до решения комиссии

Военнообязанные, которые ранее были признаны ограниченно годными или временно негодными, которые обратились в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией направляются для прохождения медицинского осмотра для определения годности.

Фото: telegraf.in.ua

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Лица, которые не проходили медицинский осмотр, или у которых истек срок действия решения (постановления) о годности к военной службе, или которые были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медицинский осмотр с целью определения их годности к военной службе (за исключением лиц с инвалидностью), направляются на военно-врачебную комиссию. При этом, если такие граждане обратились с заявлением об отсрочке, то их направят для прохождения ВЛК до решения соответствующей комиссии, которая рассматривает вопрос отсрочки.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин внес ряд существенных изменений в Порядок проведения призыва, утвержденный постановлением №560.

Внесенные постановлением от 6 мая №519 изменения относительно направления на ВЛК, в основном, касаются тех лиц, которые ранее были признаны ограниченно годными.

Так, до изменений было предусмотрено, что военнообязанные, у которых срок действия отсрочки не истек, на медицинский осмотр не направляются (кроме «контрактников» и тех, кто самостоятельно изъявил желание пройти медицинский осмотр).

После изменений от 6 мая уточнено, что военнообязанные, которые ранее были признаны ограниченно годными или временно негодными к военной службе по состоянию здоровья на срок от 6 до 12 месяцев в соответствии с заключением ВЛК, в случае истечения срока действия справки (постановления) ВЛК, и которые обратились в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией направляются для прохождения медицинского осмотра для определения годности.

Кроме того, после изменений предусмотрено, что военнообязанные, которые были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медицинский осмотр с целью определения их годности к военной службе (за исключением лиц с инвалидностью), у которых срок действия отсрочки не истек, направляются на медицинский осмотр.

Лица, которые не проходили медицинский осмотр, или у которых истек срок действия решения (постановления) о годности к военной службе, или которые были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медицинский осмотр с целью определения их годности к военной службе (за исключением лиц с инвалидностью), направляются на ВЛК.

Соответствующее разъяснение Минобороны также предоставило на запрос члена Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Александра Федиенко.

В нем говорится, что граждане обязаны проходить медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе в соответствии с решением ВЛК или соответствующего ТЦК, учреждений здравоохранения СБУ, а в разведывательных органах – по решению руководителей соответствующих подразделений или ВЛК СЗР, разведывательного органа Минобороны, Государственной пограничной службы.

Постановление ВЛК районных, городских ТЦК о степени пригодности военнообязанного к военной службе по призыву во время мобилизации, на особый период и/или во время военного положения действительно в течение одного года с даты окончания медицинского осмотра.

Граждане 25–60 лет, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу закона №3621-ІХ об отмене статуса «ограниченно годный» (кроме лиц с инвалидностью), обязаны до 5 июня 2025 года пройти повторный медицинский осмотр с целью определения пригодности к военной службе.

Такие граждане обязаны самостоятельно обратиться в ТЦК или через электронный кабинет «Резерв+» для получения направления на ВЛК.

Военнообязанные, которые обратились в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе, кроме тех, что были ранее признаны ограниченно годными или временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок от 6 до 12 месяцев в соответствии с заключением ВЛК, а в случае истечения срока действия справки (постановления) ВЛК, за исключением тех, которые были признаны лицами с инвалидностью.

Военнообязанные, у которых срок действия отсрочки не истек, на медицинский осмотр не направляются, кроме случаев, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту или были признаны ограниченно пригодными и не проходили повторный медицинский осмотр с целью определения их пригодности (за исключением лиц с инвалидностью), или самостоятельно изъявили желание пройти медицинский осмотр.

Напоминаем, крайний срок прохождения ВЛК ограниченно годными – 5 июня 2025 года включительно.

Автор: Наталя Мамченко

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