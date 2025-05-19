На Дарнице мужчины устроили стрельбу из авто – их задержали в ресторане

В Дарницком районе Киева полиция задержала стрелков из машины.

Фото: Полиция Киева

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В Киеве полиция задержала двух мужчин, которые устроили стрельбу прямо из окна автомобиля в Дарницком районе столицы. Об этом сообщила полиция Киева.

Инцидент привлек внимание правоохранителей после того, как в социальных сетях появилось видео: из салона Audi двое мужчин во время движения выстреливали из пистолета. К счастью, ни один прохожий или пассажир не пострадали.

Проведя спецоперацию, патрульные установили местонахождение злоумышленников примерно за час: водитель и пассажир находились в одном из местных ресторанов. Во время задержания у них изъяли пистолет.

Задержанными оказались двое киевлян в возрасте 22 и 33 лет. Их доставили в Дарницкое управление полиции, где следователи проводят с мужчинами неотложные следственные действия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины («хулиганство, совершенное с применением оружия»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Фото: Полиция Киева

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