Практика судов
  1. В Украине

На Дарнице мужчины устроили стрельбу из авто – их задержали в ресторане

15:18, 19 мая 2025
В Дарницком районе Киева полиция задержала стрелков из машины.
На Дарнице мужчины устроили стрельбу из авто – их задержали в ресторане
Фото: Полиция Киева
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве полиция задержала двух мужчин, которые устроили стрельбу прямо из окна автомобиля в Дарницком районе столицы. Об этом сообщила полиция Киева.

Инцидент привлек внимание правоохранителей после того, как в социальных сетях появилось видео: из салона Audi двое мужчин во время движения выстреливали из пистолета. К счастью, ни один прохожий или пассажир не пострадали.

Проведя спецоперацию, патрульные установили местонахождение злоумышленников примерно за час: водитель и пассажир находились в одном из местных ресторанов. Во время задержания у них изъяли пистолет.

Задержанными оказались двое киевлян в возрасте 22 и 33 лет. Их доставили в Дарницкое управление полиции, где следователи проводят с мужчинами неотложные следственные действия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины («хулиганство, совершенное с применением оружия»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Фото: Полиция Киева

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ограниченно годные, которые обратились в ТЦК с заявлением об отсрочке, будут направлены на ВЛК до решения комиссии

Военнообязанные, которые ранее были признаны ограниченно годными или временно негодными, которые обратились в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией направляются для прохождения медицинского осмотра для определения годности.

Верховный Суд отменил решение апелляционного суда из-за немотивированности выводов относительно принадлежности объекта к культурному наследию

Иск прокурора был мотивирован тем, что ответчик, приобретя в собственность этот объект, не предпринял действий для заключения охранного договора, чем нарушил требования законодательства.

В Украине будет создано 9 статистических макрорегионов – Виталий Безгин

Однако это не отменяет работу Министерства развития общин и экспертов относительно безопасностных макрорегионов как основы государственной региональной политики.

Суд апелляционной инстанции обязан проанализировать и сопоставить с имеющимися в деле материалами все доводы, приведенные в апелляционной жалобе, и дать на каждый исчерпывающий ответ – Верховный Суд

Верховный Суд напомнил, что исключается уголовная ответственность лица, которое нарушило правила дорожного движения вынужденно, из-за создания аварийной ситуации другим лицом, которое было участником дорожного движения.

Верховный Суд указал, что государство Украина не несет ответственности за вред, причиненный владельцу недвижимости в результате вооруженной агрессии РФ, поскольку государство установило механизм компенсации

Истец указывал, что в результате артиллерийских обстрелов его дом был полностью разрушен, и считал, что обязанность по возмещению в полном объеме лежит на государстве Украина и РФ.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Гринчук
    Руслан Гринчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Надія Губенко
    Надія Губенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді