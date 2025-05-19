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Испания, Франция и Греция призвали ЕС ограничить доступ детей к соцсетям

14:00, 19 мая 2025
В ЕС могут ввести пороговый возраст для доступа в социальные сети.
Испания, Франция и Греция призвали ЕС ограничить доступ детей к соцсетям
Фото: indianexpress.com
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Испания, Греция и Франция призывают Европейскую комиссию как можно скорее ввести общеевропейскую систему проверки возраста и установить минимальный возраст для доступа к социальным сетям, чтобы защитить несовершеннолетних от вредного контента. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.

Документ планируют обсудить на встрече министров цифровых технологий ЕС 5 июня.

В нем подчеркивается, что плохо продуманные цифровые продукты и услуги провоцируют у несовершеннолетних проблемы со здоровьем. Министры отмечают необходимость ускорить работу над законодательством, которое ограничивает подросткам доступ к вызывающему привыкание и сомнительному контенту, а также предусматривает расширение родительского контроля за использованием детьми соцсетей и сайтов для взрослых.

Представитель Испании уточнил, что Франция и Греция выступают за запрет доступа к соцсетям для детей младше пятнадцати лет, тогда как Испания не настаивает на конкретной цифре и предлагает оставить вопрос открытым для более широкого обсуждения в рамках Евросоюза.

Также в издании добавляют, что Комиссия готовит общеевропейское приложение для проверки возраста для государств-членов в качестве временного решения до внедрения цифровых кошельков ЕС в конце 2026 года. Однако страны ЕС хотят, чтобы приложение пошло дальше и поддерживало механизмы родительского контроля, позволяло проверять возраст и ограничивало использование определенных приложений несовершеннолетними.

Параллельно каждая страна работает над собственным решением. Испания и Франция вводят обязательную проверку возраста для сайтов для взрослых, а Греция запустила так называемый «Детский кошелек» для проверки возраста пользователей.

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