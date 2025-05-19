Іспанія, Франція та Греція закликали ЄС обмежити доступ дітей до соцмереж

В ЄС можуть запровадити віковий поріг для доступу до соціальних мереж.

Фото: indianexpress.com

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Іспанія, Греція та Франція закликають Європейську комісію якнайшвидше запровадити загальноєвропейську систему перевірки віку та встановити мінімальний вік для доступу до соціальних мереж, щоб захистити неповнолітніх від шкідливого контенту. Про це повідомило видання Euractiv із посиланням на документ, що опинився у його розпорядженні.

Документ планують обговорити на зустрічі міністрів цифрових технологій ЄС 5 червня.

У ньому підкреслюється, що погано продумані цифрові продукти та послуги провокують у неповнолітніх проблеми зі здоров’ям. Міністри зазначають необхідність пришвидшити роботу над законодавством, яке обмежує підліткам доступ до контенту, що викликає залежність або є сумнівним, а також передбачає розширення батьківського контролю за використанням дітьми соцмереж і сайтів для дорослих.

Представник Іспанії уточнив, що Франція та Греція виступають за заборону доступу до соцмереж для дітей молодше п’ятнадцяти років, тоді як Іспанія не наполягає на конкретній цифрі та пропонує залишити питання відкритим для ширшого обговорення в межах Європейського Союзу.

У виданні також додають, що Комісія готує загальноєвропейський застосунок для перевірки віку для держав-членів як тимчасове рішення до впровадження цифрових гаманців ЄС наприкінці 2026 року. Водночас країни ЄС хочуть, аби застосунок мав ширші функції — підтримував механізми батьківського контролю, дозволяв перевіряти вік і обмежував використання окремих застосунків неповнолітніми.

Паралельно кожна країна працює над власним рішенням. Іспанія та Франція впроваджують обов’язкову перевірку віку для сайтів для дорослих, а Греція запустила так званий «Дитячий гаманець» для перевірки віку користувачів.

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