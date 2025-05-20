У пастці на глибині 12 метрів – в дендропарку «Олександрія» врятували двох чотирилапих

У Білій Церкві рятувальники дістали з 12-метрової ями двох собак.

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На території дендропарку «Олександрія» у місті Біла Церква рятувальники Київщини провели успішну операцію з порятунку двох собак, які опинилися у старому водогоні глибиною близько 10–12 метрів. Про це повідомила пресслужба ДСНС у Київській області.

До Служби порятунку Білоцерківщини надійшло повідомлення про те, що поблизу Сквирського шосе виявлено два собачі голоси із занедбаного трубопроводу. Місцеві мешканці не змогли витягти тварин самотужки і звернулися по допомогу до рятувальників.

На місце події оперативно виїхав черговий караул 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква. По прибуттю бійці ДСНС виявили старий водогін у будівлі, що давно не експлуатується, із заваленим входом. Усередині на глибині близько 12 метрів чулися перелякані гавкіт і скавучання.

Рятувальники обладнали вузький люк спеціальними сходами та страховочними мотузками. Один із бійців обережно спустився донизу, заспокоїв тварин і за допомогою надійних повідків підняв на поверхню спочатку одного, а потім другого собаку. Загалом операція тривала близько 40 хвилин.

Обидві тварини були збуджені та злегка зневоднені, проте після первинного огляду ветеринара їхній стан визнано стабільним. Рятувальники передали собак волонтерам місцевого притулку, які тепер займаються їхнім лікуванням та пошуком нових господарів.

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