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В ловушке на глубине 12 метров – в дендропарке «Александрия» спасли двух четвероногих

08:12, 20 мая 2025
В Белой Церкви спасатели достали из 12-метровой ямы двух собак.
В ловушке на глубине 12 метров – в дендропарке «Александрия» спасли двух четвероногих
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На территории дендропарка «Александрия» в городе Белая Церковь спасатели Киевщины провели успешную операцию по спасению двух собак, которые оказались в старом водопроводе глубиной около 10-12 метров. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

В Службу спасения Белоцерковщины поступило сообщение о том, что вблизи Сквирского шоссе обнаружены два собачьих голоса из заброшенного трубопровода. Местные жители не смогли извлечь животных самостоятельно и обратились за помощью к спасателям.

На место происшествия оперативно выехал дежурный караул 3-й Государственной пожарно-спасательной части г. Белая Церковь. По прибытию бойцы ГСЧС обнаружили старый водопровод в давно не эксплуатируемом здании с заваленным входом. Внутри на глубине около 12 метров слышались испуганные лай и лай и лай.

Спасатели оборудовали узкий люк специальной лестницей и страховочными веревками. Один из бойцов осторожно спустился вниз, успокоил животных и с помощью надежных поводков поднял на поверхность сначала одну, а затем вторую собаку. В целом операция длилась около 40 минут.

Оба животные были возбуждены и слегка обезвожены, однако после первичного осмотра ветеринара их состояние признано стабильным. Спасатели передали собак волонтерам местного приюта, которые теперь занимаются их лечением и поиском новых хозяев.

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Белая Церковь

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