Суд вернул территориальной общине земельные участки в Тернопольской области площадью более 66 га

Хозяйственный суд Тернопольской области обязал агропредприятие вернуть более 66 гектаров земли общине.

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Бережанская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Тернопольской области с иском к агропредприятию о расторжении договоров аренды земли и обязательстве вернуть земельные участки. Об этом сообщает Хозяйственный суд Тернопольской области.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком условий договоров по части своевременного внесения платы аренду земельных участков.

Исследовав обстоятельства дела, суд согласился с доводами прокурора.

Суд установил, что ответчик систематически не платил арендную плату за пользование 12 земельными участками коммунальной собственности площадью более 66 га, что привело к нарушению условий договоров аренды земли.

При этом суд отметил, что основной целью договора аренды земельного участка и правом арендодателя есть своевременное получение арендной платы в установленном размере. В свою очередь, несоблюдение условий договора в части уплаты арендной платы влечет его расторжение.

Суд пришел к выводу, что систематическое нарушение ответчиком, как арендатором, условий спорных договоров аренды земельных участков и предписаний действующего законодательства об уплате арендной платы является самостоятельным и достаточным основанием для расторжения таких договоров. Следовательно, суд расторг спорные договоры и обязал агропредприятие вернуть во владение и пользование территориальной громады земельные участки площадью более 66 га.

Подробно ознакомиться с решением суда по делу № 921/679/24(921/237/25) можно в ЕГРСР.

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