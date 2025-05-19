Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Суд повернув територіальній громаді земельні ділянки у Тернопільській області площею понад 66 га

17:06, 19 травня 2025
Господарський суд Тернопільської області зобов’язав агропідприємство повернути понад 66 гектарів землі громаді.
Суд повернув територіальній громаді земельні ділянки у Тернопільській області площею понад 66 га
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Бережанська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Тернопільської області з позовом до агропідприємства про розірвання договорів оренди землі та зобов’язання повернути земельні ділянки. Про це повідомляє Господарський суд Тернопільської області.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем умов договорів в частині своєчасного внесення плати за оренду земельних ділянок.

Дослідивши обставини справи, суд погодився з доводами прокурора.

Суд встановив, що відповідач систематично не сплачував орендну плату за користування 12 земельними ділянками комунальної власності площею понад 66 га, що призвело до порушення умов договорів оренди землі.

При цьому суд зауважив, що основною метою договору оренди земельної ділянки та правом орендодавця є своєчасне отримання орендної плати в установленому розмірі. У свою чергу, недотримання умов договору у частині сплати орендної плати має наслідком його розірвання. 

Суд дійшов висновку, що систематичне порушення відповідачем, як орендарем, умов спірних договорів оренди земельних ділянок та приписів чинного законодавства щодо сплати орендної плати є самостійною та достатньою підставою для розірвання таких договорів. Відтак, суд розірвав спірні договори та зобов’язав агропідприємство повернути у володіння та користування територіальної гормади земельні ділянки площею понад 66 га.

Детально ознайомитись з рішенням суду у справі № 921/679/24(921/237/25) можна у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.  

 

 

суд судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обмежено придатні, які звернулися до ТЦК із заявою про відстрочку, будуть направлені на ВЛК до рішення комісії

Військовозобов’язані, які були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними, які звернулися до ТЦК із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією направляються для проходження медогляду для визначення придатності.

Верховний Суд скасував рішення апеляційного суду через немотивованість висновків щодо належності об’єкта до культурної спадщини

Позов прокурора було мотивовано тим, що відповідач, набувши у власність цей об’єкт, не вчинив дій для укладення охоронного договору, чим порушив вимоги законодавства.

В Україні буде створено 9 статистичних макрорегіонів – Віталій Безгін

Однак це не перекреслює роботу Міністерства розвитку громад та експертів щодо безпекових макрорегіонів як основи державної регіональної політики.

Суд апеляційної інстанції зобов’язаний проаналізувати й зіставити з наявними у справі матеріалами всі доводи, наведені в апеляційній скарзі, і дати на кожен вичерпну відповідь – Верховний Суд

Верховний Суд нагадав, що виключається кримінальна відповідальність особи, яка порушила правила дорожнього руху вимушено, через створення аварійної ситуації іншою особою, яка була учасником дорожнього руху.

Верховний Суд вказав, що держава Україна не несе відповідальності за шкоду, завдану власнику нерухомості внаслідок збройної агресії РФ, адже держава встановила механізм компенсації

Позивач вказував, що внаслідок артилерійських обстрілів його будинок був повністю зруйнований, і вважав, що обов`язок із відшкодування в повному обсязі лежить на державі Україна та РФ.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гринчук
    Руслан Гринчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Надія Губенко
    Надія Губенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді