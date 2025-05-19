Суд повернув територіальній громаді земельні ділянки у Тернопільській області площею понад 66 га

Господарський суд Тернопільської області зобов’язав агропідприємство повернути понад 66 гектарів землі громаді.

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Бережанська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Тернопільської області з позовом до агропідприємства про розірвання договорів оренди землі та зобов’язання повернути земельні ділянки. Про це повідомляє Господарський суд Тернопільської області.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем умов договорів в частині своєчасного внесення плати за оренду земельних ділянок.

Дослідивши обставини справи, суд погодився з доводами прокурора.

Суд встановив, що відповідач систематично не сплачував орендну плату за користування 12 земельними ділянками комунальної власності площею понад 66 га, що призвело до порушення умов договорів оренди землі.

При цьому суд зауважив, що основною метою договору оренди земельної ділянки та правом орендодавця є своєчасне отримання орендної плати в установленому розмірі. У свою чергу, недотримання умов договору у частині сплати орендної плати має наслідком його розірвання.

Суд дійшов висновку, що систематичне порушення відповідачем, як орендарем, умов спірних договорів оренди земельних ділянок та приписів чинного законодавства щодо сплати орендної плати є самостійною та достатньою підставою для розірвання таких договорів. Відтак, суд розірвав спірні договори та зобов’язав агропідприємство повернути у володіння та користування територіальної гормади земельні ділянки площею понад 66 га.

Детально ознайомитись з рішенням суду у справі № 921/679/24(921/237/25) можна у ЄДРСР.

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